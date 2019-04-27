В воскресенье “Зенит” будет кормить болельщиков корюшкой

Также всех зрителей матча с самарским клубом “Крылья Советов” ждет шаверма, брускетта и гамбургеры.

Будем надеется, что это не все, что приготовили для своих фанатов сотрудники футбольного клуба “Зенит” перед матчем 28 апреля. Напомним, что в воскресенье петербургский “Зенит” примет на своем поле самарские “Крылья Советов”.

Перед матчем всех ждут развлечения в фан-секторе, а сектор В станет особенно притягательным. Ведь там будут кормить любимой рыбкой петербуржцев — корюшкой. Подавать ее будут в различном виде — маринованная с картофельными оладьями, вяленая и даже в гамбургере можно будет встретить сезонную рыбу.

Начало матча в 16:30, а за два часа до него можно будет провести дегустацию. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что болельщики “Зенита” принесли команде штраф на 10 тысяч евро.