В воскресенье “Зенит” будет кормить болельщиков корюшкой

Начало матча в 16:30. Фото: https://ydoo.info
Начало матча в 16:30. Фото: https://ydoo.info

Также всех зрителей матча с самарским клубом “Крылья Советов” ждет шаверма, брускетта и гамбургеры.

Будем надеется, что это не все, что приготовили для своих фанатов сотрудники футбольного клуба “Зенит” перед матчем 28 апреля. Напомним, что в воскресенье петербургский “Зенит” примет на своем поле самарские “Крылья Советов”.

Перед матчем всех ждут развлечения в фан-секторе, а сектор В станет особенно притягательным. Ведь там будут кормить любимой рыбкой петербуржцев — корюшкой. Подавать ее будут в различном виде — маринованная с картофельными оладьями, вяленая и даже в гамбургере можно будет встретить сезонную рыбу.

Начало матча в 16:30, а за два часа до него можно будет провести дегустацию. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что болельщики “Зенита” принесли команде штраф на 10 тысяч евро.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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