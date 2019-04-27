Болельщики “Зенита” принесли команде штраф на 10 тысяч евро

Встреча состоялась еще в марте. Фото: https://www.sportclub.ru

Встреча состоялась еще в марте. Фото: https://www.sportclub.ru

Не смогли фанаты петербургского клуба сдерживать свои эмоции на испанском стадионе.

Инцидент произошел в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Круглую сумму решили выписать петербургским фанатам, который разгромили стадион испанского “Вильярреала”. Об этом сообщает ТАСС.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выписал штраф в размере 10 тысяч евро. Это стало итогом ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Помимо штрафа, “Зенит” обязали в ближайшие 30 дней связаться “Вильярреалом” для возмещения ущерба, причиненного болельщиками.

Как пояснили Союз европейских футбольных ассоциаций, штраф выписан за акт вандализма.

Напомним, что встреча “Зенита” и “Вильярреала” состоялась в марте в Испании. Хозяева поля выиграли со счетом 2:1.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся на “Газпром-Арене”