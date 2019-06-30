Сломанный светофор стал причиной ДТП на Тельмана

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

«Москвич» в результате перевернулся на бок.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 июня, на пересечении Тельмана и Дальневосточного. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте», который поделился новостью в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста также поделился фотографиями и уточнил, что всему виной стал неработающий светофор. Из-за поломки дорогу не смогли поделить несколько автомобилей – «Москвич» прилег на бок, у другого сильно помят бампер, а третий въехал в столб. На дороге лежат личные вещи, вывалившиеся из машин.

«Не умеют у нас без светофора ездить»,

— возмущается один из комментаторов.

«Дело-то не в светофоре, к ДТП привели неправильные действия участников»,

— уверена другая пользовательница.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Московском столкнулись каршеринг и мотоцикл. На фотографиях виден красный байк, лежащий на дороге, а вот про наездника ничего неизвестно – высока вероятность, что он получил травмы.

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