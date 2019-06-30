На Бабушкина прорвало трубу

Вся дорога постепенно уходит под воду.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 июня, в Невском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказал очевидец, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водитель, проезжающий мимо, сфотографировал фонтан, бьющий из-под земли. Он написал, что заметил его у дома номер 105 на улице Бабушкина. На дороге уже образовалась огромная лужа. На место происшествия, скорее всего, выехали спецслужбы. Станет ли прорыв трубы причиной для отключения воды – непонятно.

«Вода под асфальтом песок вымывает, будет провал. Не советую вам ездить по этому участку дороги. Если кипяток можно и сварится»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Центральном районе проспект и улицу затопило из-за прорыва трубы. Вода растеклась по всей проезжей части. Судя по размещенному видео в соцсети, на месте уже работают спецслужбы и ликвидируют последствия аварии.