Петербуржцы вылетят в Душанбе с задержкой на сутки

«Сомон Эйр» перенес рейс без объяснения причин.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Самолет должен был вылететь из Санкт-Петербурга в это воскресенье еще в 12 часов дня, но что-то пошло не так – авиакомпания приняла решение отложить рейс, говорится на онлайн-табло Пулково. Теперь пассажиры сядут в самолет только в девять часов утра в понедельник. Таким образом, задержка составляет 21 час, что случилось – не уточняется.

Петербуржцы также с опозданием вылетят из Санкт-Петербурга до Минсква. Борт должен был покинуть Пулково в девять часов вечера, а оторвался от земли лишь в 10 часов.

Самолет до Тбилиси тоже пришлось задержать, но всего на 35 минут. К слову, с 8 июля россияне не смогут летать в Грузию – Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажирам самолета из Грузии Роспотребнадзор устроил проверку. Несколько минут пассажиров рейса Батуми — Москва не выпускали из самолета.