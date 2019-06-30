Петербуржцы вылетят в Душанбе с задержкой на сутки

Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

«Сомон Эйр» перенес рейс без объяснения причин.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Самолет должен был вылететь из Санкт-Петербурга в это воскресенье еще в 12 часов дня, но что-то пошло не так – авиакомпания приняла решение отложить рейс, говорится на онлайн-табло Пулково. Теперь пассажиры сядут в самолет только в девять часов утра в понедельник. Таким образом, задержка составляет 21 час, что случилось – не уточняется.

Петербуржцы также с опозданием вылетят из Санкт-Петербурга до Минсква. Борт должен был покинуть Пулково в девять часов вечера, а оторвался от земли лишь в 10 часов.

Самолет до Тбилиси тоже пришлось задержать, но всего на 35 минут. К слову, с 8 июля россияне не смогут летать в Грузию – Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажирам самолета из Грузии Роспотребнадзор устроил проверку. Несколько минут пассажиров рейса Батуми — Москва не выпускали из самолета.

задержка рейс самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе в ДТП пострадала девушка
Петербуржцы вылетят в Душанбе с задержкой на сутки
На КИМа мошенник обманом заполучил у пенсионерки крупную сумму денег
Специалисты составили рейтинг лучших автомобилей для тюнинга
При восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Ирландии
Стали известны регионы, где россияне платят меньше всего за услуги ЖКХ
Таксист чуть не влетел в пешеходов на Маршалла Блюхера
«Зенит» не будет покупать Акунью