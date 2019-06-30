Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Всех, кого подозревают в причастности к преступлению, отправили под домашний арест.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Подробностями инцидента поделились в СК РФ. Все случилось в роддоме №4 в Калининграде. Там и.о. главврача обвиняют в организации убийства младенца, а реаниматолога-анестезиолога в совершении убийства. По предварительным данным, в ноябре 2018 года в медицинском учреждении родился недоношенный ребенок. Врачи решили, что ему не жить и поэтому решили его убить – и.о. главврача не хотела, чтобы портили статистику родильного дома. Подчиненная, исполняя указ, ввела малышу дозу магния сульфата, в результате чего он умер.

В истории родов написали, что младенец погиб еще в утробе матери. СК уже провел экспертизу, которая доказала причастность и.о. главврача к преступлению.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина получил 7,5 лет колонии за убийство на детской площадке.

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