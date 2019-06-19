Мужчина получил 7,5 лет колонии за убийство на детской площадке

Свою вину подсудимый признал. Фото: Рixabay
Свою вину подсудимый признал. Фото: Рixabay

Приморский районный суд Петербурга приговорил мужчину, избившего прохожего на детской площадке, к 7,5 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 10 июля 2018 года на одной из детских площадок Приморского района Петербурга. Подсудимый, будучи пьяным, набросился на прохожего и нанес ему около 10 ударов кулаком в голову, после чего еще не менее 5 ударов в область шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

От закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга потерпевший скончался на месте происшествия.

Приморский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейские разыскивают водителя, который избил мужчину на Большевиков.

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