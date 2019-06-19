Полицейские разыскивают водителя, который избил мужчину на Большевиков

Неизвестный избил прохожего - он лежит в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Неизвестный избил прохожего - он лежит в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

После нападения петербуржец угодил в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент случился еще 17 июня, но обо всем стало известно только сегодня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что все произошло у дома номер 35 по проспекту Большевиков. Водитель «Газели» набросился на прохожего, избил его и скрылся с места преступления.

В итоге пострадавшему вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. По предварительным данным, участники конфликта не были знакомы, так что непонятно, что могло стать причиной для жестоких мер. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения вреда здоровью. Виновника разыскивают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что юношу избили и ограбили средь бела дня в центре Петербурга.