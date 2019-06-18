Юношу избили и ограбили средь бела дня в центре Петербурга

Пятеро злоумышленников избили 22-летнего парня, отобрав у него мобильный телефон, банковскую карты и деньги. Инцидент произошел около 12-00 у дома № 43 по улице Моисеенко в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, пятеро неизвестных преступников, избили юношу, после чего посадили его в автомобиль «Хундай Солярис» где отобрали у потерпевшего мобильный телефон, 5000 рублей и банковскую карту, с которой позже были сняты 38000 рублей.

У дома по улице Синявинской, воспользовавшись невнимательностью преступников, юноша смог сбежать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного.

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