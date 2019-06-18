Таксист изнасиловал пассажирку, а после заявился к ней домой и познакомился с мамой

Он познакомился с ее матерью и ей также сообщил, что намерен вступить в брак с ее дочерью. Фото: https://pixabay.com
Он познакомился с ее матерью и ей также сообщил, что намерен вступить в брак с ее дочерью. Фото: https://pixabay.com

Москвичка, вызвавшая такси рядом со станцией метро “Каширская”, была изнасилована в безлюдно месте.

Странные традиции знакомства с родственниками и предсвадебный “этикет” решил проявить водитель такси в Москве. Москвичка вызвала такси к метро и в процессе поездки водитель был достаточно вежлив, сообщает телеканал РЕН ТВ. Однако после его вежливость закончилась, он вывез пострадавшую в безлюдное место, а после изнасиловал.

После этого он оставил свой номер телефона и даже заявился на порог дома к женщине. Он познакомился с ее матерью и ей также сообщил, что намерен вступить в брак с ее дочерью.

Но спустя некоторое время он исчез. Поле этого женщина все-таки решила обратиться в отделение полиция и написать заявление.

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