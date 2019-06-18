Бастрыкин поручил разобраться в истории инвалида из Петербурга, который вынужден гасить чужой кредит

Мужчине окажут консультативную и юридическую помощь, чтобы он не лишился единственного жилья. Фото: https://news.yandex.ru

Мужчине окажут консультативную и юридическую помощь, чтобы он не лишился единственного жилья. Фото: https://news.yandex.ru

Ипотечный кредит до смерти взяла его мать.

После смерти матери, которая болела онкологическим заболеванием при жизни, все ипотечные долги оказались на инвалиде. Ранее сюжет о непростой жизненной ситуации инвалида из Северной столице выходил на телеканале НТВ. После этого началась проверка.

Как сообщает издание, Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оказать юридическую помощь инвалиду.

Изначально долг был полтора миллиона рублей, теперь он вырос до четырех миллионов. Ответим, ч о пособие по инвалидности составляет 15 тысяч рублей.

Мужчине окажут консультативную и юридическую помощь, чтобы он не лишился единственного жилья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несовершеннолетнего задержали за пикет возле здания городского комитета по образованию Петербурга.