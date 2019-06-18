Несовершеннолетнего задержали за пикет возле здания городского комитета по образованию Петербурга

Не устраивает подростка и деятельность Юнармии. Фото: https://pixabay.com
Не устраивает подростка и деятельность Юнармии. Фото: https://pixabay.com

Подростка доставили в отделе полиции.

Молодого человека, который вышел на пикет к зданию петербургского комитета задержали накануне. После задержания за ним приехали родители, сообщает “Московский комсомолец”

Однако перед этим он все же успел “вдвинуть свои требования”. Оказывается, молодой человек 16 лет вышел на одиночный пикет с лозунгом — “школа – это место образования, а не пропаганды”. Не устраивает подростка и деятельность Юнармии.

Помимо этого, школьник требовал также обеспечить учеников бесплатным питанием в школьных столовых и не преследовать школьников за их политические взгляды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на заправке Neste в Ленобласти мужчину госпитализировали с сильными ожогами.

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