На заправке Neste в Ленобласти мужчину госпитализировали с сильными ожогами

Скорую вызывали сами сотрудники заправки. Фото: https://pixabay.com
Скорую вызывали сами сотрудники заправки. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел на заправке Neste на Колтушском шоссе в ночь на 17 июня.

Мужчина, по предварительной информации, не совершал заправку транспортного средства. Однако перед инцидентом, его видели сотрудники заправки и сообщили, что ничего подозрительного потерпевшим не заметили. Как сообщает ТАСС ос ссылкой на источник инцидент произошел накануне днем.

Мужчине понадобилась срочная госпитализация, так как он получил серьезные ожоги на территории заправки, распложённой на Колтушском шоссе.

Скорую вызывали сами сотрудники заправки. В каком состоянии сейчас находится пострадавший, не сообщается. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Церковной улице в Пушкине нашли снаряд времен ВОВ.

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