На заправке Neste в Ленобласти мужчину госпитализировали с сильными ожогами

Инцидент произошел на заправке Neste на Колтушском шоссе в ночь на 17 июня.

Мужчина, по предварительной информации, не совершал заправку транспортного средства. Однако перед инцидентом, его видели сотрудники заправки и сообщили, что ничего подозрительного потерпевшим не заметили. Как сообщает ТАСС ос ссылкой на источник инцидент произошел накануне днем.

Мужчине понадобилась срочная госпитализация, так как он получил серьезные ожоги на территории заправки, распложённой на Колтушском шоссе.

Скорую вызывали сами сотрудники заправки. В каком состоянии сейчас находится пострадавший, не сообщается. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

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