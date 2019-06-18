На Церковной улице в Пушкине нашли снаряд времен ВОВ

Боеприпас военного периода утилизировали только через сутки.
Снаряд 75 мм времен Великой Отечественной войны был обнаружен еще 16 июня коло 21:23, сообщают сотрудники ГУ МЧС по Петербургу. Боеприпас военного времени был найден у дома 46 по Церковной улице в Пушкинском районе Петербурга.
На следующий день, 17 июня, около 13:30 военнослужащие Петербурга вывезли снаряд на полигон для его утилизации, сообщают в МЧС.
Спасатели Петербурга напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону “01”, “112” или “101”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сестрорецке после пожара нашли склад боеприпасов.