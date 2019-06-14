В Сестрорецке после пожара нашли склад боеприпасов

Фото: pixabay.com 
Фото: pixabay.com 

Полицейские считают, что они принадлежат конкретному человеку.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. На Приморском шоссе случился пожар. На место происшествия выехали спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания – огнем был охвачен гараж. После того, как им удалось справиться с пожаром, они обнаружили склад боеприпасов. Спасатели сообщили о находке сотрудникам правоохранительных органов. полицейские разузнали, кому принадлежит бокс.

На данный момент мужчину подозревают в хранении оружия не только на территории лодочного кооператора, но также дома. «Фонтанка» сообщает, что в квартире обвиняемого нашли деактивированный ППШ и пару дисковых магазинов к нему с холостыми патронами, три корпуса от мин и 5 гранат. Мужчина уже написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщается, что житель Лодейного Поля поплатился руками после попытки поджечь найденный боеприпас.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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В Сестрорецке после пожара нашли склад боеприпасов
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