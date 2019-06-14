В Сестрорецке после пожара нашли склад боеприпасов

Полицейские считают, что они принадлежат конкретному человеку.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. На Приморском шоссе случился пожар. На место происшествия выехали спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания – огнем был охвачен гараж. После того, как им удалось справиться с пожаром, они обнаружили склад боеприпасов. Спасатели сообщили о находке сотрудникам правоохранительных органов. полицейские разузнали, кому принадлежит бокс.

На данный момент мужчину подозревают в хранении оружия не только на территории лодочного кооператора, но также дома. «Фонтанка» сообщает, что в квартире обвиняемого нашли деактивированный ППШ и пару дисковых магазинов к нему с холостыми патронами, три корпуса от мин и 5 гранат. Мужчина уже написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщается, что житель Лодейного Поля поплатился руками после попытки поджечь найденный боеприпас.