Житель Лодейного Поля поплатился руками после попытки поджечь найденный боеприпас

Хлопок после попытки и привел к госпитализации. Фото: https://pixabay.com

Хлопок после попытки и привел к госпитализации. Фото: https://pixabay.com

Снаряд мужчина нашел вместе со своим другом, а поджечь они решили его в гаражах.

Инцидент произошёл накануне 10 июня. В полицию поступила телефонографа из больницы. Сотрудники медучреждения сообщили, что к ним около 22:40 с травмой руки обратился 27-летний мужчина, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, по предварительной версии, пострадавший получил ранение в результате неаккуратного обращения с предметом, внешне схожим с боеприпасом, который он вместе со своим знакомым нашел и попытался поджечь у гаражей на улице Талалихина в городе Лодейное поле.

Хлопок после попытки и привел к госпитализации. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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