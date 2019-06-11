В Адмиралтейском районе из-за невнимательности родителей из окна выпала 2-летняя девочка

По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com
По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

О происшествии полиции сообщили сотрудники больницы, куда была госпитализирована малышка.

Как сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, к ним поступила из медицинского учреждения телефонограмма. Врачи сообщили, что в тяжёлом состоянии к ним доставили девочку 2017 года рождения.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. Девочка выпала из окна около 20:55 10 июня из окна квартиры дома по переулку Пирогова.

По предварительной версии, за девочкой не досмотрели родители. По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии 9-летнего сына своей сожительницы, задержан в Гатчине.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
адмиралтейский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная России сыграет с Кипром в красной форме
Житель Лодейного Поля поплатился руками после попытки поджечь найденный боеприпас
На Выборгском шоссе правоохранители прикрыли притон
Россия готовится платить пенсии гастарбайтерам
В Адмиралтейском районе из-за невнимательности родителей из окна выпала ...
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России
В Ленобласти задержали по подозрению в мошенничестве на 35 млн руководителя ...
Мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии 9-летнего сына своей ...