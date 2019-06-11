В Адмиралтейском районе из-за невнимательности родителей из окна выпала 2-летняя девочка

О происшествии полиции сообщили сотрудники больницы, куда была госпитализирована малышка.

Как сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, к ним поступила из медицинского учреждения телефонограмма. Врачи сообщили, что в тяжёлом состоянии к ним доставили девочку 2017 года рождения.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. Девочка выпала из окна около 20:55 10 июня из окна квартиры дома по переулку Пирогова.

По предварительной версии, за девочкой не досмотрели родители. По данному факту проводится проверка.

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