Мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии 9-летнего сына своей сожительницы, задержан в Гатчине

Мать ребенка уже была лишена родительских прав в отношении старшего ребенка. Фото: https://pixabay.com

Мать ребенка уже была лишена родительских прав в отношении старшего ребенка. Фото: https://pixabay.com

Мать ребенка уже была лишена родительских прав и злоупотребляла алкоголем.

Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Его подозревают в содеянном и он проходит теперь по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как полагает следствие, мужчина в 2018 году в состоянии алкогольного опьянения в поселке Гатчинского района совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к 9-летнему сыну своей сожительницы.

Ребенок никому не мог ничего рассказать и только спустя время рассказал работникам социального приюта, куда он был помещен в связи с противоправными действиями матери и ее сожителя.

Мать ребенка уже была лишена родительских прав в отношении старшего ребенка.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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