Футболистка сборной Швейцарии пропала после купания в озере

Сейчас Флориану Исмаили активно ищут спасатели.

Об этом стало известно 30 июня. Подробностями инцидента делится пресс-служба футбольной команды «Янг Бойз», капитаном которой была пропавшая девушка. Уточняется, что Исмаили исчезла на озере Комо в Италии – она нырнула в воду и больше ее никто не видел. Перед этим спортсменка проводила время вместе с подругой – они плавали на лодке и загорали. Возможно, девушка утонула.

В сообщении сказано, что футбольный клуб обеспокоен случившемся, но старается не терять надежду. Пока что никакой дополнительной информации не распространяется – как только станут известны детали, о них сообщат.

Исмаили ищут, но это не приносит никаких результатов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Тосненском районе девушка вышла из колледжа и пропала. Есть предположение, что она могла сбежать и отправиться в Гатчину или поселок Сиверский. Сотрудники правоохранительных органов считают, что с ней могла произойти беда.