В шаверме в Калининском районе 30 человек получили кишечную инфекцию

Роспотребнадзор провел проверку кафе «Евро Кебаб», что находится на улице Непокоренных в Санкт-Петербурге, и нашел в яйцах для соуса сальмонеллу.

В медицинское учреждения обратилось порядка 30 человек с похожими жалобами, все они обедали или работали в указанном кафе. Среди них студенты СПбПУ, здание которого расположено неподалеку, сообщает «Фонтанка.ру».

Пациенты были госпитализированы в медицинские учреждения, где позже у них диагностировали сальмонеллез. Сотрудники кафе говорили, что куру для шавермы покупают в магазине.

В связи с этим Роспотребнадзор организовал перевру заведения. Установлено, что соус для шавермы готовился из сырых яиц, в которых нашли сальмонеллу. Помимо этого в заведении было зафиксировано множество нарушений. Кафе закрыто.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с заботой о петербуржцах депутаты предложили создать водоемы пригодные для купания.