Петербуржец наехал на блокадницу на внедорожнике

ДТП произошло в октябре, но дело отправляют в Выборгский суд только сейчас.

Петербуржца осудят за наезд на блокадницу в октябре 2018 года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 1 июля. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело отправляется в суд Выборгского района Петербурга.

Следствие установило, что 40-летний мужчина давал задний ход на своем внедорожнике и по невнимательности наехал на 79-летнюю женщину, которая стояла к автомобилю спиной и не могла видеть его приближение. Авария произошла рядом с детским садом, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Жительницу блокадного Ленинграда госпитализировали в тяжелом состоянии. Не уточняется, в каком состоянии женщина находится сейчас.

За нарушение ПДД, которые повлекло причинение тяжелого вреда здоровью, житель Санкт-Петербурга может получить полугодовой арест, ограничение свободы или тюремное заключение на срок до 2 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила статистику ДТП в Петербурге за прошедшие выходные.