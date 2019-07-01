Петербуржец наехал на блокадницу на внедорожнике

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Фото: pixabay.com
Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Фото: pixabay.com

ДТП произошло в октябре, но дело отправляют в Выборгский суд только сейчас.

Петербуржца осудят за наезд на блокадницу в октябре 2018 года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 1 июля. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело отправляется в суд Выборгского района Петербурга.

Следствие установило, что 40-летний мужчина давал задний ход на своем внедорожнике и по невнимательности наехал на 79-летнюю женщину, которая стояла к автомобилю спиной и не могла видеть его приближение. Авария произошла рядом с детским садом, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Жительницу блокадного Ленинграда госпитализировали в тяжелом состоянии. Не уточняется, в каком состоянии женщина находится сейчас.

За нарушение ПДД, которые повлекло причинение тяжелого вреда здоровью, житель Санкт-Петербурга может получить полугодовой арест, ограничение свободы или тюремное заключение на срок до 2 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила статистику ДТП в Петербурге за прошедшие выходные.

авто блокадница выборгский район дтп пенсионерка пострадавшая суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный поджег банкоматы в предприятии на Стачек
Полиция помогла туристке найти пропавшего ребенка
Драка с девятиклассником закончилась для петербуржца разрывом селезенки
В Петербурге появился новый стрит-арт, посвященный Перми
Петербуржец наехал на блокадницу на внедорожнике
Шесть человек погибли за выходные в ДТП в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти рабочего задавило катком
Состояние пострадавших в ДТП в Кингисеппе оценили как средне тяжелое