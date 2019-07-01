Шесть человек погибли за выходные в ДТП в Петербурге и Ленобласти

В статистике отражены лишь ДТП, где участники вызывали ГИБДД. Фото: ГИБДД

В статистике отражены лишь ДТП, где участники вызывали ГИБДД. Фото: ГИБДД

Инспекторы Госавтоинспекции Петербурга зарегистрировали 498 дорожных аварий.

В Санкт-Петербурге за прошедшие выходные произошло почти 500 ДТП, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 1 июля. Инспекторы Госавтоинспекции описали 498 дорожных происшествий.

В авариях пострадали 33 человека, из них семь детей. Трое погибли, передают в УГИБДД.

В Ленобласти произошло 138 аварий, в них пострадал 21 человек. Шесть детей были госпитализированы после ДТП и три человека погибли, согласно данным ГИБДД.

Стоит учитывать, что в статистике отражены лишь те аварии, где участники вызывали инспекторов, а не договаривались друг с другом на месте. В эти выходные в Петербурге и Ленобласти было ясно, погодные условия почти не влияли на дорожную ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП в Кингисеппе пострадали два человека.