Состояние пострадавших в ДТП в Кингисеппе оценили как средне тяжелое

Водитель 2000-го года рождения не справился с управлением Ford Focus.

После дорожной аварии в Кингисеппском районе Ленобласти в больницу доставили молодую девушку и 10-летнюю девочку. Врачи оценивают состояние пострадавших как средне тяжелое, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 30 июня.

Авария произошла около 21:20 на Октябрьской улице. Инспектор передают, что за рулем Ford Focus сидел молодой человек 18-19 лет. Он не справился с управлением и въехал в Nissan, ехавший в том же направлении. Женщина за рулем иномарки не пострадала.

В больницу Кингисеппа доставили 23-летнюю девушку и девочку 10-ти лет. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства аварии. В Ленинградской области вчера не было дождя, асфальт не мог быть скользким, аварию можно списать на неопытность водителя Ford.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что девушка пострадала в ДТП в Приморском районе Петербурга.