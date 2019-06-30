В Приморском районе в ДТП пострадала девушка

Спецслужбы уже прибыли на место, так что пострадавшей оказывается помощь.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 июня, в Приморском районе Санкт-Петербурга в Лыжном переулке. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста пишет, что «Вольво», пытаясь припарковаться, въехал в «Логан». За рулем второй машины как раз сидела девушка, которой после аварии стало плохо. Очевидцы уверяют, что, управляющий «Вольво», как будто находится в неадекватном состоянии.

«Девушке из Logan стало плохо, службы быстро приехали»,

— рассказали пользователи под постом. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что именно и как произошло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что таксист чуть не влетел в пешеходов на Маршалла Блюхера. Скорее всего, таксист не смог справиться с управлением. О его состоянии ничего не говорится. Кажется, из проходящих мимо людей никто не пострадал.