В Приморском районе в ДТП пострадала девушка

Фото:
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Спецслужбы уже прибыли на место, так что пострадавшей оказывается помощь.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 июня, в Приморском районе Санкт-Петербурга в Лыжном переулке. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста пишет, что «Вольво», пытаясь припарковаться, въехал в «Логан». За рулем второй машины как раз сидела девушка, которой после аварии стало плохо. Очевидцы уверяют, что, управляющий «Вольво», как будто находится в неадекватном состоянии.

«Девушке из Logan стало плохо, службы быстро приехали»,

— рассказали пользователи под постом. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что именно и как произошло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что таксист чуть не влетел в пешеходов на Маршалла Блюхера. Скорее всего, таксист не смог справиться с управлением. О его состоянии ничего не говорится. Кажется, из проходящих мимо людей никто не пострадал.

дтп пострадавшая
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе в ДТП пострадала девушка
Петербуржцы вылетят в Душанбе с задержкой на сутки
На КИМа мошенник обманом заполучил у пенсионерки крупную сумму денег
Специалисты составили рейтинг лучших автомобилей для тюнинга
При восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Ирландии
Стали известны регионы, где россияне платят меньше всего за услуги ЖКХ
Таксист чуть не влетел в пешеходов на Маршалла Блюхера
«Зенит» не будет покупать Акунью