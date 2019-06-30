Таксист чуть не влетел в пешеходов на Маршалла Блюхера

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль пробил ограждение и оказался на тротуаре.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Петербуржцы поделились новостью, а также выложили фотографии с места происшествия. Автор поста пишет, что авария случилась в Калининском районе Санкт-Петербурга на пересечении Лабораторного проспекта и проспекта Маршала Блюхера. По непонятной причине водитель «Фольксвагена» въехал в ограждение, в результате чего вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Скорее всего, таксист не смог справиться с управлением. О его состоянии ничего не говорится. Кажется, из проходящих мимо людей никто не пострадал. Машина выглядит крайне помято.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборгском районе из-за ДТП на Энгельса возникла пробка. На месте присутствуют сотрудники ДПС, карет скорой помощи не видно – скорее всего, все остались целы и невредимы.

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