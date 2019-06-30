В Выборгском районе из-за ДТП на Энгельса возникла пробка

Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия.

Инцидент случился сегодня, 30 июня, на пересечении Выборгского шоссе и проспекте Энгельса. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фото с места происшествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Что именно случилось, кто стал участником аварии, а также о причинах ДТП ничего неизвестно. Автор поста лишь уверяет, что теперь затруднен выезд с Выборгского шоссе на проспект Энгельса. На месте присутствуют сотрудники ДПС, карет скорой помощи не видно – скорее всего, все остались целы и невредимы.

Водителям стоит быть внимательнее при выборе маршрута, а также стараться соблюдать ПДД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на трассе Вологда — Новая Ладога после столкновения с КамАЗ погибла женщина. КамАЗ стоял на месте, когда в него врезалась иномарка. В результате ДТП пострадали двое пассажиров легкового автомобиля.