На трассе Вологда — Новая Ладога после столкновения с КамАЗ погибла женщина

По факту происшествия проводится проверка. Фото: Telegram
По факту происшествия проводится проверка. Фото: Telegram

Дорожно-транспортная авария произошла на 509 километре автодороги.

Дорожная авария с летальным исходом произошла сегодня около 14:50. Как сообщают сотрудники отдела пропаганды УГИБДД, на 509 километре автодороги Вологда — Новая Ладога водитель 1982 года рождения под управлением “Опель Астра” столкнулся с большегрузом с полуприцепом.

КамАЗ стоял на месте, когда в него врезалась иномарка. В результате ДТП пострадали двое пассажиров легкового автомобиля. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Энгельса Mazda раскидала по проезжей части бампер и образовала пробку.

Волховский район дтп происшествие
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