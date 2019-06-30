На Энгельса Mazda раскидала по проезжей части бампер и образовала пробку

Рядом с пострадавшим автомобилем стоит еще один. Фото: Telegram
Рядом с пострадавшим автомобилем стоит еще один. Фото: Telegram

Дорожно-транспортная авария с потерянным бампером произошла днем 30 июня.

О дорожной аварии в Выборгском районе Петербурга сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы пишут, что авария произошла на проспекте Энгельса, рядом с Поклонногорской улицей.

Рядом с пострадавшим автомобилем стоит еще один. Возможно, также участник ДТП. В результате столкновения или других обстоятельств ДТП, Mazda лишилась бампера.

“На Энгельса, около Поклонногорской, Mazda оторвали бампер, чем образовали пробку на Выборгском шоссе”, — пишут очевидцы в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина в наушниках погибла под колесами автомобиля на проспекте Стачек.

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На Энгельса Mazda раскидала по проезжей части бампер и образовала пробку