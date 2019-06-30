Женщина в наушниках погибла под колесами автомобиля на проспекте Стачек

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что происшествие случилось вне зоны пешеходного пешехода.

Дорожная авария с летальным исходом произошла в Кировском районе ночью 30 июня. Как сообщает “Форпост Северо-Запад” со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась вне зоны пешеходного перехода.

Ранее про инцидент сообщали в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”. По словам очевидцев, женщина, которой на вид 30-35 лет, у дома №9 на проспекте Стачек переходила дорогу в неположенном месте пешком, слушая музыку.

Сам водитель машины сказал, что пешеход появилась внезапно. В ушах были вставлены наушники. Женщина просто шагнула с разделительного островка под его автомобиль.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очевидцы сообщили: На Искровском проспекте вновь отличился каршеринг. Кого-то подбил и вылетел на пешеходную зону.