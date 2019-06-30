Очевидцы: На Искровском проспекте вновь отличился каршеринг. Кого-то подбил и вылетел на пешеходную зону

Участник ДТП — автомобиль YouDrive — стоит на пешеходном переходе.

Передняя часть арендованной машины разбита. На месте дорожно-транспортного происшествия зафиксировано только одна машина поминутной аренды. Как сообщают свидетели ДТП в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в социальной сети “ВКонтакте”, авария произошла в Невском районе на пересечении Искровского проспекта и улица Коллонтай.

По словам очевидцев, автомобиль кого-то сбил. На место приехали сотрудники скорой помощи. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП из пяти машин на Дальневосточном возглавил каршеринговый автомобиль.