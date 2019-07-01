Полиция помогла туристке найти пропавшего ребенка

В воскресенье, 30 июня, в отделение полиции Центрального района Санкт-Петербурга обратилась женщина около 23:00 часов вечера.

Он сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что её 10-летний сын уехал покататься на самокате и пропал Женщина отметила, что они с сыном приехали из другого города с туристическими целями, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация была передана всем нарядам полиции и через несколько минут мальчик был найден. Его обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы полиции Центрального района Санкт-Петербурга.

Мальчик был передан матери. Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершенно не было, мальчик просто потерялся.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что драка с девятиклассником закончилась для петербуржца разрывом селезенки.