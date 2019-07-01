Драка с девятиклассником закончилась для петербуржца разрывом селезенки

Медики забрали пострадавшего с улицы Новостроек в воскресенье 30 июня.

Девятиклассник избил 20-летнего молодого человека в Кировском районе Петербурга: пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Петербурга 1 июля.

Медики нашли пострадавшего утром у дома на улице Новостроек в воскресенье 30 июля. Уже в больнице врачи обнаружили у мужчины разрыв селезенки и травму брюшной полости.

Полиция задержала подозреваемого в избиении — им оказался подросток 2003 г.р., он учится в 9-ом классе школы. Вечером в субботу он напал на мужчину у спортплощадки на Краснопутиловской улице Петербурга. Пока неясно, ждет ли его уголовная ответственность: вполне возможно, что школьнику еще не исполнилось 16-ти лет. Правоохранительные органы Петербурга продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржец наехал на блокадницу в Выборгском районе Петербурга.