Петербурженка ударила мужа ножом

Женщина сама пришла в полицию. Фото: Pixabay
Женщина сама пришла в полицию. Фото: Pixabay

За семейную ссору женщина теперь имеет подписку о невыезде.

В субботу, 29 июня, сотрудникам полиции стало известно от гражданки 1988 года рождения о том, что она свершила преступление, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина сама рассказала сотрудникам полиции, что 29 июня около 21:50 часов вечера во время семейной ссоры со своим мужем 1988 года рождения после совместного распития алкогольных напитков они нанесла супругу ножевое ранение.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по данному преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Злоумышленница получила меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в тяжелом состоянии с отравлением госпитализировали 12-летнюю петербурженку.

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