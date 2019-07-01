В тяжелом состоянии с отравлением госпитализировали 12-летнюю петербурженку

В субботу, 19 июня, в отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступила информация из медицинского уреждения.

Сотрудники больницы сообщили полицейским о том, что 29 июня 2019 года с пляжа, который расположен на улице Красных Курсантов в Красносельском районе Санкт-Петербурга, была госпитализирована девочка 2006 года рождения.

В больнице врачи диагностировали у ребенка отправление неустановленным веществом. Девочка-подросток находилась в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов по факту случившегося проводится проверка для установления осбтоятельств и деталей инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что драка с девятиклассником закончилась для петербуржца разрывом селезенки.