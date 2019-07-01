В Ленобласти задержан мужчина, избивший приятеля

Инцидент произошел 27 мая, когда в одно из медицинских учреждений города Тихвин в Ленинградской области в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 1982 года рождения.

Сотрудниками полиции проводились мероприятия, при помощи которых удалось задержать гражданина 1984 года рождения. Задержанный был изобличен в том, что, находясь в Тихвине в гостях у знакомого в квартире дома 79 по улице Советской, он избил пострадавшего, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что подозреваемый избил приятеля в ходе возникшей между ними ссоры после распития алкогольных напитков.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в тяжелом состоянии с отравлением госпитализировали 12-летнюю петербурженку.