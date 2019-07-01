Деньги для социальных выплат, зарплат были присвоены работником фирмы

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга утвердил обвинение по делу экс-директора ГБУ «Центр конроля качества товаров (продукции), работ и услуг».

Он обвиняется в совершении трех преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ, и пяти преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

Обвиняемый, используя служебные полномочия, с сентября 2015 года по июль 2017 года присвоил вверенные ему деньги, которые являлись бюджетными средствами организации на оплату труда и социальные выплаты, на сумму более 7 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб. Дело передано в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 10 лет колонии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленобласти после грабежа в Стеклянном сбежал в Васкелово.