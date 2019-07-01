Житель Ленобласти после грабежа в Стеклянном сбежал в Васкелово

40-летний мужчина ограбил прохожего вечером в субботу. Фото: pixabay.com
40-летний мужчина ограбил прохожего вечером в субботу. Фото: pixabay.com

Мужчина из Всеволожского района рассказал полиции, что малознакомый отнял у него телефон.

Прохожего ограбили в поселке Стеклянный: малознакомый мужчина отобрал у него мобильный телефон, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД по Петербургу и Ленобласти 1 июля.

Житель Всеволожского района Петербурга обратился в полицию в воскресенье. Он рассказал, что в субботу вечером ближе к полуночи у сетевого магазина у нему подошел знакомый и силой отнял у него телефон, а затем сбежал. Стоимость телефона составляла около 8 тысяч рублей, передают в полиции Всеволожского района Ленобласти.

Подозреваемого в совершении грабежа задержали уже в другом поселке — Васкелово. В ограблении подозревают 40-летнего мужчину, жителя Ленобласти. Уголовное дело еще не возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Фучика в Петербурге мигрант напал на мигранта.

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