Мигрант напал на соотечественника на улице Фучика

Пациент поступил в больницу утром в воскресенье. Фото: pixabay.com
Пациент поступил в больницу утром в воскресенье. Фото: pixabay.com

Пострадавшего в тяжелом состоянии привезли в больницу из Автоцентра.

В воскресенье в одну из больниц Петербурга привезли гражданина одного из государств Средней Азии, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 1 июля. Полиция уже задержала напавшего на него.

Врачи сообщили полицейским Фрунзенского района Петербурга, что у ним поступил пациент в тяжелом состоянии здоровья. Его привезли утром из Автоцентра на улице Фучика, мужчине исполнилось 34 года. Полицейские начали поиск напавшего на него и быстро задержали соотечественника пострадавшего, на 5 лет младше. Причины нападения и конфликта устанавливаются. Уголовное дело, судя по сообщению полиции Петербурга, пока не возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кировском районе Петербурга девятиклассник подрался с молодым петербуржцем и отправил его в больницу.

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