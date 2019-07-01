Грабители на вишневой машине отняли у рабочего сумку с деньгами

Злоумышленники ножом срезали с плеча сумку, в который лежали 45 тысяч рублей.

Грабители забрали у петербуржца сумку, в которой лежали 45 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 1 июля.

Потерпевший обратился в полицию утром в воскресенье 30 июня. Она рассказал, что трое неизвестных напали на него у дома на пр. Героев Петербурга. Злоумышленники ножом срезали у него с плеча матерчатую сумку, сели в автомобиль вишневого цвета и уехали. В сумке лежали 45 тысяч рублей.

Мужчина госпитализирован, врачи называют его состояние удовлетворительным. В полиции Петербурга уже возбудили дело о грабеже и ищут злоумышленников. Возможно, грабители заранее знали о деньгах в сумке.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что во Всеволожском районе Ленобласти грабитель отнял у прохожего телефон.