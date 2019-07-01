Письмо о бомбе у ИКМО “Екатерингофский” пришло на почту ФСБ

Отправитель использовал американский IP-адрес, но написал письмо на русском языке.

Письмо о возможном подрыве бомбы у ИКМО “Екатерингофский” пришло на почту ФСБ, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Петербурга 1 июля.

Автор, который пока остается анонимом, заявил, что взрывное устройство хотят привести в действие в арке дома днем в воскресенье, а исполнителями станут лица, выдающие себя за кандидатов в муниципальные депутаты, но не имеющие необходимых для этого документов.

Избирательный участок эвакуировали, а территорию проверили сотрудники правоохранительных органов Петербурга с собаками. Письмо написано на русском языке, но оперативники выяснили, что отправитель использовал американский IP-адрес. В США Россию обвиняют в воздействии на выборы президента в 2016 году, — может быть, теперь РФ может пожаловаться, что неизвестные лица из Америки пытаются сорвать муниципальные выборы в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у ИКМО “Екатерингофское” кандидатку забрали в полицию.