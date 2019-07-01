Дело о мошенничестве на 20 млн рублей передано в суд

В общей сложности подельниками было совершено 19 преступлений и похищены денежные средства в размере более 20 миллионов рублей.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинение по делу в отношении 9 граждан, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ, 16-ти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, 3-х преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 174.1 УК РФ, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Одному из обвиняемых стало известно о выделении субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства. Деньги выделил комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга. Обвиняемые участвовали в данной программе через подконтрольных юридических лиц и посредством недостоверных документов, на основании которых им выделялись средства.

Денежные средства расходовались обвиняемыми на личные нужды.

Уголовное дело передано в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что деньги для социальных выплат, зарплат были присвоены работником фирмы.