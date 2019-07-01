Руководитель петербургской фирмы задолжал работникам 400 тысяч рублей

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возубжденному в отношении руководителя ООО «ПромПроект».

Он обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата зарплаты более двух месяцев из корыстной или личной заинтересованности руководителем организации»), сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Следствием установлено, что обвиняемый был единственным участником организации. С февраля по декабрь прошлого года он тратил деньги с расчетного счета на производственные нужны, хотя они были предназначены на выплату зарплат работникам.

Обвиняемый не выплатил зарплату 5 работникам на сумму более 400 тысяч рублей. Уголовное дело передано в мировой судебный участок № 199 Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дело о мошенничестве на 20 млн рублей передано в суд.