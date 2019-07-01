Ленинградская область готовится к Всероссийской переписи

Сейчас население оценивают в 1 млн 843,6 тысячи человек. Фото: pixabay.com

Сейчас население оценивают в 1 млн 843,6 тысячи человек. Фото: pixabay.com

Дрозденко призвал обратить внимание на новостройки, жители которых еще не успели прописаться.

В правительстве Ленобласти обсудили предстоящую перепись населения в 2020 году, сообщили Gazeta.SPb в администрации 1 июля. Губернатор региона Александр Дрозденко призвал обратить внимание на новостройки и обеспечить в них доступ для регистраторов.

По итогам прошлой переписи в 2010-ом численность населения выросла на 75 тысяч человек — примерно на 4,6% (то есть 100% составляли примерно 1 млн 630 тысяч). В следующем году в правительстве региона ждут нового роста с учетом активного жилого строительства.

Перепись должна показать, насколько жители Ленобласти обеспечены инфраструктурой и на какие муниципалитеты стоит выделить больше денег. Сейчас население оценивают в 1 млн 843,6 тысячи человек — это данные от 1 декабря. Перепись пройдет с 1 по 31 октября в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на рекламу переписи выделили около 1 млрд рублей.