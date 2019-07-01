Собутыльники-насильники из деревни Пехенец пойдут под суд

Сегодня передано в суд дело 31-летнего жителя деревни Пехенец, который обвиняется в групповом сексуальном насилии.

Следственный отдел в Луге установил, что в ноябре прошлого года в деревне Пехенец Лужского района Ленобласти компания мужчин распивала спиртное. В ходе попойки обвиняемый со своим 35-летним приятелем решил проучить 19-летнего парня. Мужчины избили собутыльника руками, ногами и табуреткой, а после поочередно совершили с юношей развратные действия, снимая все происходящее на камеру мобильника.

Следствие ходатайствовало о заключении обоих насильников под стражу, и под арестом 35-летний подельник обвиняемого скончался, поэтому фигурант в деле сейчас только один. В той компании присутствовал еще один мужчина 48 лет, действия которого следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа). Его дело также направлено в суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что попытка изнасилования обернулась уголовным делом