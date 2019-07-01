Пенсионерку увезли в тяжелом состоянии с Большой Пороховской

Ее сбил автобус, когда она переходила дорогу.

Инцидент случился сегодня вечером, 1 июля. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Позже дополнительной информацией поделились в УБИГДД по городу и Ленинградской области.

Уточняется, что 85-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал автобус ЛИАЗ. Все произошло на Большой Пороховской рядом с домом 19. В результате аварии женщина получила серьезные травмы, на место прибыла карета скорой помощи – ее госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Киришах в аварии погиб мужчина. Участником ДТП стал автомобиль «Шевролет», за рулем которого сидел мужчина 43 лет. Водитель не справился с управлением машины, после чего она улетела в кювет и въехала в трубу.