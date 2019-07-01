В Киришах в аварии погиб мужчина

Он ехал в автомобиле, который врезался в трубу нефтеперерабатывающего завода.

Инцидент случился сегодня, 1 июля, в Киришах в Ленинградской области. Обо всем рассказывает Telegram-канал «Аварийный Петербург», ссылаясь на источники в ГИБДД. Участником ДТП стал автомобиль «Шевролет», за рулем которого сидел мужчина 43 лет. В какой-то момент он не смог справиться с управлением машины, она скатилась в кювет и въехала в трубу завода – взрыва не было, но есть пострадавшие. В посте сказано, что 60-летний пассажир умер на месте из-за серьезности полученных травм.

«В ГИБДД пока не видят умысла в случившемся»,

— сообщает источник. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дело, но думают, что всему виной стала случайность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Искровском проспекте в лобовом ДТП пострадали люди. Очевидцы пишут, что людей из машины вытаскивали петербуржцы. Они также уверяют оба человека, которые ехали в «Ладе», были пьяными.