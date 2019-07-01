На Искровском в лобовом ДТП пострадали люди

Им помогали выбираться из автомобиля, так как боялись, что может случится пожар.

Инцидент произошел сегодня вечером, 1 июля, в Невском районе Санкт-Петербурга на Искровском проспекте. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали двое – автобус и «Лада». По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу, в результате чего транспортерные средства столкнулись «лбами». Очевидцы пишут, что людей из машины вытаскивали петербуржцы. Они также уверяют оба человека, которые ехали в «Ладе», были пьяными.

«Они с Шотмана выворачивали на скорости запрыгнули на поребрик, чуть не задавили двух женщин и парня. Спрыгнули с поребрика и на «встречку» в лоб автобусу»,

— пишут люди под постом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за выходные в Петербурге и Ленобласти поймали 88 пьяных водителей.