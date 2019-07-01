За выходные в Петербурге и Ленобласти поймали 88 пьяных водителей

Еще 34 водители отказались проходить медицинское освидетельствование.

За прошедшие выходные в Санкт-Петербурге и области задержали 88 пьяных водителей, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области 1 июля. Еще 34 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование.

Всего за выходные инспекторы зафиксировали 5468 нарушений ПДД — из них 4866 допустили водители, а за остальные несут ответственность пешеходы. В ГИБДД приняли 15 заявлений об угоне транспортных средств. При этом инспекторы Госавтоинспекции Петербурга и ЛО нашли одно транспортное средство в розыске.

Нарушения ПДД и вождение в пьяном видео отразилось и на счетчике ДТП за 29 и 30 июня — 498 дорожных происшествий инспекторы ГИБДД зафиксировали в Петербурге и еще 138 — в Ленобласти. Подробную статистику по ДТП читайте в материале Gazeta.SPb.