На «Академической» сломался эскалатор в первый же день

Станция метро открылась после капитального ремонта.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Петербуржцы пишут, что один эскалатор на спуск не проработал и дня – его закрыли в первый же день после ремонта. К слову, станция метро «Академическая» не работала на протяжении 11 месяцев.

«Как так? Беглов же приезжал принимать работу»,

— удивляются пользователи в сети.

«Это всё происки Навального и оппозиции! Сотня независимых самовыдвиженцев подтвердит, что И. О. благополучно обкатал спуск»,

— шутит другой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что метро «Академическая» откроют 1 июля. Транспорт возвращается на прежний маршрут. Станция петербургского метрополитена была закрыта на капитальный ремонт 30 июля 2018 года. В результате работ был реконструирован наклонный ход и вестибюль станции.