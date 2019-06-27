Метро «Академическая» откроют 1 июля. Транспорт возвращается на прежний маршрут

В связи с открытием станции петербургского метрополитена «Академическая» в городе изменят свои маршруты десять автобусов и два трамвая. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Речь идет о маршрутах автобусов №№ 61, 102, 153, 178, К-9, К-72, К-93, К-131, К-193, К-278А, которые с 1 июля начнут работу по прежним направлениям.

Трамваи маршрутов №№ 38 и 61 после 1 июля также продолжат работать по действующим трассам:

№ 38 «Проспект Мечникова — станция «Кушелевка», № 61 «Суздальский проспект — метро «Выборгская».

Напомним, что станция петербургского метрополитена «Академическая» была закрыта на капитальный ремонт 30 июля 2018 года. В результате работ был реконструирован наклонный ход и вестибюль станции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что до конца лета трамвай №52 изменит маршрут.